Оппозиция может воспользоваться позицией канцлера Германии Олафа Шольца и спровоцировать его возможную отставку, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины, передает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Авторы статьи считают, что глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может внести на следующей неделе на пленарное заседание парламента предложение о поставках тяжелых вооружений Киеву, что ожидаемо приведет к явному пересмотру позиций всех основных политических сил Германии, несмотря на то, что ранее союз ХДС и ХСС согласился объединиться с основным курсом Шольца.

"Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в Бундестаге — и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства", — пишут авторы статьи.