AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой Шелковый путь»

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Sparkle, первый международный поставщик услуг в Италии и один из ведущих мировых операторов, и компания AzerTelecom, ведущий оптовый телекоммуникационный оператор Азербайджана, подписали Меморандум о взаимопонимании для установления сотрудничества в рамках проекта «Цифровой Шелковый путь», целью которого является создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией посредством Азербайджана. Выбранный в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в 2020 году проект Digital Silk Way («Цифровой Шелковый путь»), инициированный со стороны NEQSOL Holding и реализуемый компанией AzerTelecom, служит развитию информационных технологий и цифровой экосистемы в стране, а также превращению Азербайджана в цифровой центр региона.

В рамках документа, подписанного на полях глобального телекоммуникационного мероприятия Capacity Middle East 2022, стороны договорились оценить новые бизнес-возможности, изучить возможность совместного создания и управления новым сквозным коридором пропускной способности между Центральной Азией и Европой, а также использовать существующую магистральную инфраструктуру Sparkle, простирающуюся от Турции до Италии и далее до всех основных европейских узлов. «Проект «Цифровой Шелковый путь» открывает новые возможности для регионального сотрудничества в сфере телекоммуникаций. Это позволяет создать новый цифровой маршрут, который будет кратчайшим между Европой и Азией. Мы считаем, что наше сотрудничество с Sparkle, которая проявляет большой интерес к новому маршруту, будет выгодным для наших компаний и будет способствовать ускорению цифровизации в регионе», - сказал председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев. «В контексте отрасли, где сотрудничество между операторами является ключевым, мы особенно рады присоединиться к проекту «Цифровой Шелковый путь» с AzerTelecom на этом новом пути между Европой и Азией, который диверсифицирует, при этом улучшая производительность, существующие маршруты, отвечая на растущую потребность в устойчивости и безопасности в глобальных цифровых коммуникациях», — сказала Элизабетта Романо, главный исполнительный директор Sparkle.