Шойгу: Россия взяла Мариуполь под контроль обновлено
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.
Как отметил глава Минобороны России, несмотря на это, на территории промышленной зоны «Азовсталь» остаются заблокированными около 2 тысяч украинских военных. «На момент окружения Мариуполя численность подразделений украинской армии в городе составляла более 8 тыс. человек», - заявил Шойгу.
По словам министра обороны РФ, российским вооруженным силам требуется три-четыре дня, чтобы завершить работу по «Азовстали», где заблокированы украинские военные.