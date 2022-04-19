Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

Как отметил глава Минобороны России, несмотря на это, на территории промышленной зоны «Азовсталь» остаются заблокированными около 2 тысяч украинских военных. «На момент окружения Мариуполя численность подразделений украинской армии в городе составляла более 8 тыс. человек», - заявил Шойгу.

По словам министра обороны РФ, российским вооруженным силам требуется три-четыре дня, чтобы завершить работу по «Азовстали», где заблокированы украинские военные.