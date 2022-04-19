В Украине рассказали, сколько Россия потеряла военных за 56 дней войны
Общие боевые потери личного состава России составляют около 21 000 человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 829 танков, 2 118 боевых бронированных машин, 393 артиллерийских систем, 172 самолета и 151 вертолет, а также 136 РСЗО, 67 средств ПВО, 1 508 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 166 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 27 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.