Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны «Азовсталь» в Мариуполе и приказал отменить его.

«Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела», - заявил российский президент.

Путин объяснил свое решение соображениями сохранения жизни российских военных и подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе украинским военным гарантирована жизнь.