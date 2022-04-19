Халг Банк подвел итоги первого квартала года

По итогам I квартала, согласно финансовым показателям на 31 марта 2022 года, общие активы Халг Банка выросли на 48.1 млн манатов, составив 2 387.5 млн манатов. На отчетный период объем выданных клиентам кредитов составил 1 421.9 млн манатов, объем депозитного портфеля - 1 566.28 млн манатов.

За первый квартал 2022 года Халг Банк получил чистую прибыль на 7.01 млн манатов, совокупный капитал банка составил 449.4 млн манатов. По основным финансовым показателям Халг Банк сохраняет свои позиции в тройке крупнейших частных банков страны.

Подробную информацию о кредитах и продуктах Халг Банка можно получить на сайте www.xalqbank.az, по телефону Информационной службы 138, а также на страницах в Facebook и Instagram.