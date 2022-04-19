Макрон готов поехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон готов отправиться в Киев, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь в эфире телеканала France Info.

"Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании", - цитирует Атталя РИА Новости.

При этом он ушел от ответа на вопрос, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.