Wall Street Journal: Россия приближается к суверенному дефолту

Суверенный дефолт России стал более вероятен после того, как в среду американские регуляторы рынка облигаций объявили, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию государственного долга России, предложив кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций 649 миллионов долларов, находящихся на замороженных в результате санкций счетах Центрального банка России. Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, истечения так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта или, как пишут аналитики рейтингового агентства Moody's, такая ситуация "может рассматриваться как дефолт". Долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют 6 миллиардов долларов.

Минфин России заявляет, что ведомство выполнило обязательства, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях. Инвесторы, покупающие страховые инструменты, защищающие держателей российских государственных облигаций в случае дефолта, оценивают его вероятность в 93 процента.