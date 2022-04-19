Подоляк: война завершится только после прямых переговоров Зеленского и Путина

«Война Украины и России может быть завершена прямыми переговорами между президентами двух стран – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. При этом позиции украинской стороны должны быть сильными, продуманными и юридически выверенными». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Он также выразил надежду, что украинский президент во время переговоров сумеет донести до Путина ключевые, принципиальные для Украины вещи, и отметил, что надо дождаться развития ситуации на востоке страны и оценить, насколько серьезным будет наступательный пыл, который демонстрирует Россия.

«Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них еще есть живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на будущих двусторонних встречах», - отметил Подоляк.