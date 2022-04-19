Турция уменьшит зависимость от российского газа

Турция диверсифицирует поставки природного газа благодаря контракту на приобретение американского СПГ, пишет Bloomberg.

Турецкая государственная компания Botas, являющаяся давним партнером российского "Газпрома", завершает переговоры с немецким Deutsche Bank о предоставлении кредита на сумму $1 млрд, который будет потрачен на приобретение американского сжиженного природного газа. Как сообщили информированные источники, выделенные средства пойдут на закупку СПГ как у производителей в США, так и у трейдеров в Европе.

Сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, в которых в настоящее время доминируют Россия и Иран. Отмечается, что подписание соглашения ожидается в течение ближайших недель.