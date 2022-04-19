Минобороны России о потерях Украины в войне

По его словам, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 1 001 военному объекту Украины. Конашенков сообщил, что среди них поражены 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченко Николаевской области.

"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. "В районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета "Точка-У", - цитирует Конашенкова ТАСС.

Он отметил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2 410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1 046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 259 единиц специальной военной автомобильной техники.