Источник сообщил, что за помощью к медикам обратились 20 человек.

По словам собеседника агентства, судьба еще одного человека неизвестна. Он отметил, что здание НИИ выгорело полностью, произошло обрушение крыши.

Два человека, по предварительным данным, погибли в результате пожара в здании научного института Минобороны РФ в Твери, сообщил Интерфаксу информированный источник.

* * * 13:48

В городе Тверь в здании Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны бушует пожар, передает TverNews.

Согласно информации, пожар в здании на улице Горького, выходящего также на набережную Афанасия Никитина, начался в кабинете на втором этаже, огонь быстро распространился, так как здание старое, с деревянными перекрытиями, внутри обшитое пластиком. В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что пожарные начали тушение.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще 14 пострадали при пожаре.