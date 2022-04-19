Глава Нацкомитета ИКОМОС: Мы намерены активно участвовать в процессе включения памятников культуры Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Рамиль Алиев, собкор 13:57

На днях в Баку по инициативе и при организации Азербайджанского национального комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) прошел международный форум, в работе которого приняли участие представители государственных учреждений, архитекторы, археологи, историки и другие специалисты. Международный форум стал первым подобным мероприятием, организованным Азербайджанским национальным комитетом ИКОМОС. Президент новосозданной организации Садагат Давудова рассказала haqqin.az о целях, задачах и планах комитета на предстоящий период.

- Как появилась идея создания Азербайджанского национального комитета ИКОМОС? Какие приоритетные области охватывает деятельность организации? - Прежде чем рассказать о деятельности Национального комитета, хотелось бы остановиться на целях и задачах ИКОМОС. Это одна из самых влиятельных организаций, содействующих сохранению и защите мировых памятников, культурного наследия и исторических мест. Основанная в 1965 году, организация также занимается разработкой, распространением и применением методологии, теории охраны наследия научными методами. ИКОМОС — единственная глобальная организация, имеющая статус консультанта ЮНЕСКО в этой области. Насчитывающий почти 10 000 членов по всему миру, ИКОМОС представляет собой платформу, которая объединяет историков, археологов, антропологов, инженеров, градостроителей и других экспертов в научных советах. Мы также можем назвать его мозговым центром ЮНЕСКО по вопросам материального культурного наследия. В ходе разработки управленческих документов и стандартов сохранения, требуемых комитетом Bсемирного наследия для города Шеки, в Центре управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Азербайджана мы регулярно сотрудничали со штаб-квартирой ИКОМОС. В то же время мы стали свидетелями того, как присутствие Национального комитета ИКОМОС в Азербайджане может помочь этому процессу. Чтобы в будущем добиться более эффективной работы в этом направлении, возникла инициатива по созданию Национального комитета. В результате в прошлом году по инициативе отдельных членов ИКОМОС из Азербайджана и при поддержке Государственного агентства по туризму был создан Национальный комитет. В данный момент мы являемся одним из 115 комитетов ИКОМОС.

- Какова сфера деятельности Азербайджанского национального комитета ИКОМОС? Будет ли эта организация каким-либо образом участвовать в процессе включения территорий Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО? - Целью комитета является содействие сохранению, защите, восстановлению и улучшению материальных и нематериальных аспектов культурно-исторических памятников. ИКОМОС, который будет проводить эту работу на национальном и международном уровнях, также предлагает платформу для защиты, обсуждения и обмена информацией. Национальный комитет ИКОМОС организует профессиональные тренинги для заинтересованных лиц в этой области, постарается укрепить базу реставраторов-архитекторов в нашей стране посредством тренингов, организует местные, национальные и международные форумы. Одной из задач комитета является развитие деловых отношений с Национальной комиссией ЮНЕСКО по Азербайджану. Одной из наших основных целей является активное участие в процессе исследования памятников культуры с высоким потенциалом для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и дальнейшая разработка номинационных документов для этого. - В каком формате Азербайджанский национальный комитет ИКОМОС будет развивать сотрудничество с другими организациями, работающими в этой сфере? - В качестве Национального комитета мы намерены сотрудничать с государственными органами, юридическими и физическими лицами, занимающимися охраной памятников и исторических объектов. Комитет будет поощрять создание сотрудничества с другими национальными комитетами ИКОМОС в регионе по научным исследованиям, обмену знаниями в различных областях и управлению культурным наследием. Под эгидой ЮНЕСКО мы также будем сотрудничать с другими международными организациями и региональными центрами, которые имеют аналогичные обязанности с Национальным комитетом Азербайджана ИКОМОС.