Азербайджан отправляет в Украину очередную партию гумпомощи фото
Азербайджан отправляет в Украину очередную партию гуманитарной помощи, сообщает Trend.
Очередная партия гуманитарной помощи в Украину будет отправлена самолетом из Международного аэропорта Гейдар Алиев.
В гуманитарную помощь общим весом более 170 тонн входят лекарственные средства и товары медицинского пользования на сумму 3,37 миллиона манатов, а также продовольственная продукция на 1 миллион манатов.
Напомним, в связи с ситуацией в Украине по поручению руководства страны Азербайджан 27 февраля и 12 марта текущего года направил в Украину, а также 15 апреля для украинских беженцев в Молдову около 550 тонн гуманитарной помощи на сумму более 23,2 миллиона манатов. Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составила 27,6 миллиона манатов (около 15 миллионов евро), вес - 720 тонн.