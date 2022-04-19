В Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской компании

Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с женой и дочерью, сообщает телеканал Telecinco.

Сообщается, что тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар, однако правоохранители не уточняли ни имена, ни национальность умерших. По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в €400 млн и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.

В пресс-службе каталонской полиции подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.