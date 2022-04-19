В Москве заявили, что санкции повлияли даже на высоколокализованные производства

Западные санкции в адрес России негативно влияют даже на высоколокализованные российские производства, а поиск новых партнеров и налаживание логистики для российского бизнеса займет несколько месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонент. Проблемы могут возникать даже при производстве товаров с высоким уровнем локализации, если нарушились поставки ключевых импортных компонент, доля которых в конечном товаре может быть совсем небольшой", - цитирует ее ТАСС.

Набиуллина отметила, что, конечно, эти проблемы решаемы, но, по оценкам предприятий, поиск новых партнеров и налаживание логистики займет несколько месяцев: "То же самое с бумажной промышленностью. Древесина вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на производство неотбеленной бумаги, ищут альтернативных поставщиков белил и занимаются разработкой собственных химикатов. В пищевой промышленности - сырье было отечественным, а привычной иностранной упаковке нужно искать замену. Это тоже занимает время".

По словам Набиуллиной, экспортерам приходится искать новую логистику: для российских кораблей закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в ЕС.