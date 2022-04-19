Кремль: Путин ежечасно получает доклады о «спецоперации»
Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий ежечасно получает доклады от военных о ходе «специальной военной операции» в Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется, верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных - и от министра обороны, от начальника Генштаба... о том, как осуществляется ход специальной военной операции. Это постоянная работа президента на фоне СВО. Деятельность верховного главнокомандующего не может постоянно осуществляться в публичной плоскости», - заявил Песков.