В Кремле считают, что в Мариуполе уже можно налаживать мирную жизнь
Блокированные на "Азовстали" украинские военные никоим образом не могут повлиять на налаживание мирной жизни в Мариуполе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр (обороны России Сергей Шойгу) доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься", - цитирует Пескова РИА Новости.