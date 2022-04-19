Арестович об отказе от штурма «Азовстали»

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия отказалась от штурма «Азовстали», чтобы усилить войска на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

«Это означает следующее. Они не могут физически взять «Азовсталь», наши защитники продолжают ее удерживать. Но отказ (штурмовать «Азовсталь» - ред.) может быть объяснен тем, что они перебросили часть своих войск севернее, чтобы усилить свои силы, которые выполняют задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Сразу скажу - им не удастся этого сделать», - отметил Арестович.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны «Азовсталь» в Мариуполе и приказал отменить его.