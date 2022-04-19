Британия ввела новые санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников

Великобритания внесла в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России.

В новый санкционный список попали представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, глава РЖД Олег Белозеров, врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский.

Санкционные меры вступили в силу в том числе в отношении 10 структур. В частности, санкции затронули производственное предприятие «ПРОМТЕХ-Дубна», а также концерн «Калашников».

В отношении попавших под санкционные меры лиц и компаний действует замораживание активов.