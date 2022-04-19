Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии

Министерство иностранных дел РФ отозвало разрешение на деятельность дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове. Об этом сообщает МИД РФ.

Работу должны будут прекратить генеральные консульства трех стран в Санкт-Петербурге, а также консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии в Пскове.

В МИД заявили, что это решение принято на основе принципа взаимности из-за закрытия российских миссий в странах Балтии, а также «с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Главы миссий будут объявлены персонами нон грата, а сотрудники, не являющиеся гражданами России, — нежелательными персонами. Все они покинут Россию.