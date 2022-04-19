Украинские военные сбили российский самолет видео
Украинские военные сбили российский самолет на Изюмском направлении, сообщает УНИАН.
Отмечается, что двое российских военных катапультировались, дальнейшая судьба их неизвестна.
Украинские военные сбили российский самолет на Изюмском направлении, сообщает УНИАН.
Отмечается, что двое российских военных катапультировались, дальнейшая судьба их неизвестна.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.