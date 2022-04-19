Эстония признала действия России в Украине геноцидом

Парламент Эстонии принял заявление, в котором признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства РФ геноцидом против украинского народа, и призывает поддержать расследование этих преступлений, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно информации, заявление поддержали 86 депутатов из 101. "Россия совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, заключения, осквернение трупов", – говорится в заявлении.

Парламент Эстонии призвал парламенты других стран и международные организации поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а с этой целью создать международный суд в сотрудничестве между государствами.