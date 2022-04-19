Украинские военные уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии

Вооруженные силы Украины уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной Луганской области, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио НВ".

По его словам, в последнее время на фронте появляются ливийцы и сирийцы. "У нас есть на сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области. Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели. Отряд был небольшим, примерно 20-25 человек", - цитирует Данилова РБК-Украина.

По его мнению, всего Россия могла привлечь на войну против Украины до 300-500 таких наемников.