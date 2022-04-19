Латвия вслед за Эстонией признала действия России в Украине геноцидом

Сейм Латвии в четверг, 21 апреля, официально признал войну России против Украины геноцидом, сообщает пресс-служба Сейма Латвии.

"Латвия и ее общество продемонстрировали непоколебимую поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Приняв это заявление и единодушно, мы продолжаем это делать. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете - защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов", - цитирует главу комитета по иностранным делам Латвии Рихарда Коля РБК-Украина.

Кроме того, Сейм призвал объединить усилия в сборе и расследовании доказательств военных преступлений, совершенных Россией на всей территории Украины. Латвия также призвала ужесточить санкции против России и Беларуси, отказаться от импорта нефти и газа из России, а также усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.