ТуранБанк завершил первый квартал года с прибылью в 1 миллион манатов

Также увеличился объем депозитов ТуранБанк, который всегда придерживался принципов надежности. Так, в I квартале 2022 года общий депозитный портфель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 38,9%, или 121,1 млн манатов и составил 432,2 млн манатов, а депозиты физических лиц увеличились на 30,7%, или 65 млн, достигнув 276,6 млн манатов.

По итогам I квартала 2022 года совокупные активы ОАО ТуранБанк увеличились на 25,8%, или 153,9 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 751,6 млн манатов. В том числе увеличились на 28,3% выданные клиентам кредиты, или на 100,9 миллиона манатов, составив 457 миллионов манатов.

Отмечая в этом году свое 30-летие, ОАО ТуранБанк, один из ведущих банков страны, в первом квартале 2022 года сохранил свои рыночные позиции по финансовым показателям.

Банк имеет достаточные резервы капитала для устойчивого развития. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный капитал банка увеличился на 15,2% и составил 94,9 миллиона манатов.

В течение I квартала 2022 года банк продолжал активно работать с международными финансовыми институтами по поддержке реального сектора. Так, ТуранБанк и ECO Банк торговли и развития подписали кредитное соглашение на сумму 2 млн долларов США для расширения финансирования внешнеторговых операций, а Исламская корпорация развития частного сектора (ИКР) подписала кредитное соглашение на сумму 10 млн долларов США на три года. ТуранБанк, который активно сотрудничает с ведущими международными финансовыми институтами в целях поддержки институционального развития, также успешно завершил проект с Европейским Банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках Программы технического сотрудничества по наращиванию потенциала финансовых посредников.

Кроме того, Банк подписал соглашение с фондом “Deutsche Sparkassensestiftung für Internationale Kooperation e.V”, направленным на укрепление активного экономического участия микро- и малых предпринимателей путем улучшения доступа к финансовым услугам и их использования в сельских районах Азербайджана.

Помимо этого, с учетом рыночного спроса предприняты соответствующие шаги по расширению цифровизации, расширена сфера дистанционных услуг.

Помимо запуска услуги "Онлайн-депозит" через мобильное приложение в I квартале 2022 года, у абонентов Azercell также появилась возможность использовать мобильное приложение без интернета. Следует отметить, что приложение мобильного банкинга не только позволяет совершать платежи, переводы и различные банковские операции без посещения банка, но и дает возможность получать актуальную информацию о кредитах, вкладах, карточных продуктах и других услугах, предоставляемых клиентам.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18 точках продаж. Банк, реализующий различные меры по расширению своей филиальной сети, в этом году также планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах.

Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк на территории страны можно по этой ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых Банком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ или на страницах в социальных сетях.