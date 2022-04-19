Отдел экономики 16:01

Продолжающаяся война и санкции против России увеличивают транзитные доходы Азербайджана. Поскольку объем перевозок грузов из Азии в Европу через Россию стремительно падает, грузы направляются через Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Как сообщает казахская служба «Радио Свобода», в мае текущего года уровень контейнерооборота в морских портах северо-западного бассейна России может упасть до 95 процентов, что, в свою очередь, значительно изменит устоявшиеся маршруты международных коммерческих грузоперевозок.

«Грузоотправители стали все чаще обращать внимание на Транскаспийский международный транспортный маршрут и коридор Север – Юг», - утверждает управляющий директор по логистике «Казахстанских железных дорог» Ерлан Койшыбаев. По его словам, это связано с тем, что из двадцати основных международных контейнерных линий, которые раньше работали в Российской Федерации, страну покинули уже четырнадцать, на долю которых приходилось 70-80 процентов всего грузооборота. Только в марте падение контейнерооборота в Северо-Западном бассейне России составило около 35 процентов, а в Азово-Черноморском бассейне – 50 процентов. На сегодня в северо-западных морских портах России из мировых логистических компаний остались только COSCO и Unifeeder. Но последняя занимается в основном эвакуацией своих контейнеров, после чего, скорее всего, тоже покинет российский рынок. В то же время появление в указанных направлениях новых морских перевозчиков пока не просматривается. «Все это повлияет на транзит контейнерных перевозок через Казахстан», - резюмирует Ерлан Койшыбаев.

«Мы наблюдаем активное изменение всей устоявшейся логистической структуры, - подтверждает эту мысль Гайдар Абдикеримов, генеральный секретарь Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута. – Традиционные маршруты теряют актуальность. Грузоотправители даже из тех стран, которые соблюдают нейтральность в конфликте, переориентируют свои грузовые потоки и ищут альтернативные варианты доставки грузов. Нагрузка на Транскаспийский международный транспортный маршрут резко возросла». В свою очередь, российская газета «Коммерсанть» пишет, что Китай также создает новые маршруты в Европу в обход территории России. Речь идет о транспортном коридоре Европа – Кавказ – Азия через Черное и Каспийское моря, по которому за январь-февраль нынешнего года было уже перевезено 3.000 контейнеров, что примерно на треть больше, чем год назад. В то же время следует признать, что объемы перевозок все еще невелики, что неудивительно, учитывая общую неразвитость инфраструктуры и дефицит контрагентов. Тем не менее альтернативные транспортные маршруты все-таки развиваются. На прошлой неделе китайское агентство Синьхуа сообщило, что из Сианя в обход России отправлен первый грузовой состав по новому сухопутно-морскому маршруту, пересекающему Каспийское и Черное моря. Груз отправлен в Мангейм (Германия) через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Отметим, что транспортный коридор, позволяющий перевозить грузы в Европу в обход России, был открыт в 2017 году, грузы из Китая доставлялись в порт Актау в Казахстане, оттуда в Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, а затем по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс в третьи страны. Общая пропускная способность коридора оценивается в 5,8 миллиона тонн в год, или 80.000 контейнеров. За пять лет, с 2017-го по 2022 годы, по данному маршруту было перевезено более 3,9 миллиона тонн международных грузов. Пользователи этого транспортного коридора планируют к концу нынешнего года как минимум удвоить его пропускную способность.

Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута объединяет сегодня более двадцати серьезных игроков транспортного рынка – владельцев магистральной инфраструктуры и перевозчиков из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Польши, Румынии, Украины и Турции. Буквально на днях Казахстан посетила официальная делегация Азербайджана. Участники встречи обсуждали возможности расширения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута, решение технических сложностей на высокогорном участке железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс (Азербайджан принял решение дополнительно помочь Грузии финансами в строительстве данного участка, который сдерживает эксплуатацию магистрали в полную силу), а также использование логистических возможностей нефтяного терминала азербайджанской компании SOCAR в грузинском порту Кулеви. Азербайджан на своей территории также ведет активное развитие маршрута и намерен создать новое ответвление – Зангезурский коридор, который пройдет по югу Азербайджана через Армению с выходом на Турцию. При условии интенсивного строительства это направление даст в ближайшие три-пять лет Транскаспийскому транспортному коридору значительное увеличение пропускной способности.