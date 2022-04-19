С целью медицинского обследования членов семей шехидов и ветеранов, а также малообеспеченных граждан в Ходжавенде по инициативе Клиники онкологии Азербайджанского медицинского университета была проведена масштабная акция, в рамках которой более 400 человек прошли скрининг-обследование. В акции приняли участие 32 высококвалифицированных врача из Баку по 20 различным специальностям. Врачей сопровождала команда фонда Nargis. Акция была проведена при финансовой поддержке Сабины Рагимовой.

Гражданам были предоставлены привезенные из Баку портативные аппараты УЗИ, ЭКГ и ЭхоКГ, лекарства, выписанные врачами в результате обследования. Также в лаборатории, созданной сотрудниками Клиники онкологии АМУ, исследовали анализ крови (ряд гормонов и биохимические анализы) 85 пациентов.

Ранее подобная акция была организована для жителей Сальянского, Гусарского, Бейлаганского, Джалилабадского, Масаллинского и Билясуварского районов.

Список граждан, нуждающихся в хирургическом вмешательстве и дальнейшем обследовании, составляется исполнительной властью районов и руководством местных больниц и отправляется в Баку. В дальнейшем врачи поддерживают связь с пациентами, прошедшими обследование в ходе акций.

Информация о следующих акциях будет размещена на всех платформах Фонда.