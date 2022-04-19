Россия и Украина снова обменялись пленными: среди них два украинских офицера

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 10 украинских военных и 9 гражданских лиц, сообщила в Telegram вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Среди военных в Украину из плена вернулись и два офицера. "На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - пишет Верещук.