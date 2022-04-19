Словения передаст Украине большое количество танков Т-72

Словения намерена передать Украине большое количество танков Т-72, которые стоят на вооружении страны. Взамен она получит немецкую бронетехнику и гаубицы, передает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Согласно информации, власти ФРГ готовят сделку, согласно которой Словения поставит Украине свои танки Т-72, а взамен получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.

По данным агентства dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, которая только принимается на вооружение в Бундесвере. Согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.