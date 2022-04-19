Ильхам Алиев наградил орденом «Дружба» лидера азербайджанской диаспоры в Украине обновлено
Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева лидер азербайджанской диаспоры в Украине Олег Крапивин награжден орденом «Дружба» за заслуги в становлении и развитии диаспоры. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.
Напомним, что Олег Андреевич Крапивин является известным спортивным деятелем и бизнесменом, 14-кратным чемпионом Азербайджана по вольной борьбе, а также чемпионом мира среди ветеранов.
О.Крапивин основал в Киеве украино-азербайджанский образовательный, научно-культурный, спортивный центр имени Гейдара Алиева, был избран председателем Киевской городской организации Конгресса азербайджанцев Украины. По инициативе О.Крапивина в некоторых украинских школах открыты классы азербайджанского языка.
Отметим, что начиная с первых дней войны в Украине Олег Крапивин находился в Киеве, благодаря ему около тысячи азербайджанцев были эвакуированы из различных областей страны, в том числе и украинской столицы. Кроме этого О.Крапивин в последние месяцы занимался благотворительной деятельностью, оказывал гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. Лидер азербайджанской диаспоры принял активное участие и в координации деятельности украинских азербайджанцев.