Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева лидер азербайджанской диаспоры в Украине Олег Крапивин награжден орденом «Дружба» за заслуги в становлении и развитии диаспоры. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

Напомним, что Олег Андреевич Крапивин является известным спортивным деятелем и бизнесменом, 14-кратным чемпионом Азербайджана по вольной борьбе, а также чемпионом мира среди ветеранов.

О.Крапивин основал в Киеве украино-азербайджанский образовательный, научно-культурный, спортивный центр имени Гейдара Алиева, был избран председателем Киевской городской организации Конгресса азербайджанцев Украины. По инициативе О.Крапивина в некоторых украинских школах открыты классы азербайджанского языка.