Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает рейды по выявлению и устранению искусственных препятствий для движения пожарных, а также других аварийно-спасательных машин.

В пресс-службе МЧС рассказали, что 21 апреля в ходе проведенных сотрудниками Госслужбы на территории Низаминского района Баку рейдов выявлено, что вблизи жилых зданий были закопаны столбы различных размеров, завалены камнями, бетонными плитами и другими средствами проезжие части дорог, в том числе установлены шлагбаумы. В результате проведенных неотложных мер эти барьеры были устранены, с местными жителями проведены просветительские беседы.

В ходе рейда сотрудники Госслужбы рекомендовали гражданам внимательно относиться к личной и общественной безопасности, призвали воздерживаться от шагов, которые могут помешать оперативной и эффективной деятельности аварийно-спасательных подразделений при чрезвычайных происшествиях. В Госслужбе напомнили, что, согласно действующему в Азербайджане законодательству, захват дорог, переходов и подъездов, ведущих к зданиям и сооружениям, источникам воды, используемым для тушения пожаров, недопустим и влечет за собой юридическую ответственность.