Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию вызвал общественный резонанс в Армении. Критики армянского премьер-министра сосредоточили внимание на совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна по итогам переговоров в Москве. По мнению армянских аналитиков, обширное Московское заявление, состоящее из 30 пунктов, в целом отвечает национальным интересам России. Однако, по мнению аналитиков армянского издания «Грапарак», соответствие этого документа национально-государственным интересам Армении вызывает множество вопросов.

В девятом пункте заявления особо подчеркивается обеспокоенность президента России и премьер-министра Армении наложенными коллективным Западом односторонними ограничениями в отношении РФ. Выражается намерение осуществления совместной деятельности с целью преодоления вызовов, связанных с этими ограничениями, в том числе обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, логистики и т. д. «Грапарак» приходит к выводу, что речь идет о санкциях, введенных США и Евросоюзом против России. По сути, Ереван критикует антироссийский санкционный процесс и выражает готовность помочь России в обходе экономических санкций. Армянские аналитики выражают обеспокоенность в свете принятого Пашиняном рискованного решения и задаются вопросом: «А не разрушит ли армянскую экономику новая политика властей? Решение Пашиняна ставит под угрозу и армянскую государственность».

Вместе с тем внимание армянских обозревателей привлекло взятое Пашиняном обязательство бороться с неонацизмом. Российская официальная пропаганда относит «армянского национального героя», пособника гитлеризма Гарегина Нжде к ряду деятелей, способствовавших становлению европейского фашизма в середине прошлого века. Более того, Москва неоднократно осуждала попытки канонизации и героизации Нжде в самой Армении. По мнению армянских обозревателей, после подписания «московского документа» Пашинян должен пересмотреть свое отношение к Нжде, которого в России считают «гитлеровцем».