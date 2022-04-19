Полномочия исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова, который назначен директором ФИФА по Европейским национальным ассоциациям, перейдут к генеральному секретарю Сархану Гаджиеву. Об этом, отвечая на вопрос haqqin.az, сообщил сам Гаджиев.

«Эльхан Мамедов с 1 мая по контракту начнет работу в региональном отделении ФИФА в Париже, - говорит С.Гаджиев. - Он будет сотрудником ФИФА. В АФФА он остается вице-президентом на общественных началах и будет входить в Исполком. По уставу АФФА полномочия исполнительного вице-президента в таком случае переходят к генеральному секретарю.

Связано ли мое назначение генсеком, о котором было объявлено 17 марта, и назначение Эльхана Мамедова в ФИФА? Нет. Потому что известие о назначении Эльхана Мамедова появилось в последние дни.

Считаю, что Эльхан Мамедов назначен на большую должность. Уверен, что азербайджанский футбол только выиграет от этого.

Что касается целей, поставленных передо мной, то это продолжение курса, который мы вели».

Сархан Гаджиев также заявил, что на ближайшем заседании Исполкома должность исполнительного вице-президента, скорее всего, будет упразднена.

«Эльхан Мамедов, как и Эльшад Насиров, Рауф Алиев и Вагиф Садыхов будет просто вице-президентом. Все они работают в АФФА на этой должности на общественных началах, не получая зарплату.

При этом Эльхан Мамедов остается членом Исполкома как минимум до 2024 года».