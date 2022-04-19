Специалисты AQTA получили очередной международный сертификат

Азербайджанский институт безопасности пищевых продуктов (AQTİ) с этого года приступил к внедрению стандарта ISO 9001:2015 «Система управления качеством» - с целью улучшения управления и его адаптации к современным вызовам, основанным на принципах качественного управления.

Соответствующий сертификат специалисты института, успешно завершившие программу обучения, получили от KIWA - компании, участвующей в анализе безопасности многих европейских и международных технологий, а также в разработке стандартов безопасности для многочисленных устройств и компонентов. Штаб-квартира данной компании располагается в Рейсвейке, Нидерланды.

Сертификация позволит проводить внутренние аудиты, организовывать все процессы в соответствии с процедурами, разработанными на основе предварительно сформированных документов, а также в соответствии с данными процедурами проводить аудиты, выявлять и устранять несоответствия, осуществлять деятельность института на международной арене в соответствии со стандартом ISO 9001. Сертификат также внесет вклад в развитие международного сотрудничества.