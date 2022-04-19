В Германии определили продолжительность антироссийских санкций

Евросоюз будет ужесточать свои санкции в отношении России, а о послаблении не может быть и речи, пока российские войска будут оставаться на территории Украины, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции с эстонской коллегой Эвой-Марией Лиметс.

Бербок напомнила, что пять пакетов санкций ЕС были введены с невиданной скоростью, в настоящее время в Брюсселе готовится новый. Министр признала, что Германия "к сожалению, не может дать все, чего хочет Украина" с точки зрения вооружений, исходя из наличия их у Бундесвера. Но Берлин предоставляет деньги на вооружение, поощряет другие страны передавать свои запасы за обещания заменить их потом современными системами, а также проводить обучение украинских военных.

«Мы начнем (обучение – ред.) не завтра, но в ближайшем будущем, это в дальнейшем поможет Украине», - цитирует главу МИД Укринформ.