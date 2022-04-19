Ни NLAW, ни Javelin: украинская «Стугна» уничтожила российский танк с дальнего расстояния
Украинские военные с расстояния 4,5 км ликвидировали ракетой "Стугна" российский танк Т-72, говорится в сообщении 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
"Штурмовая группа 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила российский танк Т-72 из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна". На столь дальние расстояния не работает ни шведско-британский противотанковый комплекс NLAW (он наиболее эффективен на малых расстояниях, до 600 метров), ни американский Javelin (который эффективен до 2,5 километра). А наша "Стугна" уничтожила двигавшийся танк в 4,5 километрах от нее", - говорится в сообщении.