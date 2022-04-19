Коррупционный скандал: прогулка Азулай на российской яхте за счет ЮНЕСКО главное на этот час

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az

Издание Inner City Press пишет со ссылкой на собственные источники, что Одри Азулай, бывший министр культуры Франции и действующий генеральный директор ЮНЕСКО, оказалась в центре громкого коррупционного скандала, организовав на бюджетные средства своей семье круиз на роскошной яхте.

Издание отмечает, что ряд сотрудников ЮНЕСКО возмущены тем, что Азулай, а также глава ее кабинета Николас Кассианидес, тратят деньги всемирной организации на сугубо личные цели, дискредитируя тем самым имидж ЮНЕСКО.

Гендиректора ЮНЕСКО с семьей поймали на яхте российского нувориша за счет ЮНЕСКО

Согласно информации Inner City Press, Одри Азулай под предлогом участия в мероприятиях в Венеции поручила своим сотрудникам организовать для себя, своего мужа и двоих детей круиз на частной яхте, велев при этом списать расходы на «профессиональную деятельность».

Из бюджета ЮНЕСКО были выделены средства для аренды на пять дней яхты и оплату проживания семейства Азулай в одном из пятизвездочных отелей Венеции. При этом, дабы не привлекать лишнее внимание, Кассианидес поручил выделить деньги не из средств канцелярии Генерального директора, а из бюджета сектора культуры.

Но, к несчастью для Азулай, этот бюджетный «ход конем» не смог скрыть тривиальную махинацию с коррупционной тратой бюджетных средств и использованием служебного статуса в сугубо личных целях.

В данном случае выражение «тривиальная махинация» более чем приемлемо, поскольку даже в цивилизованном и законопослушном западном мире коррупция давно уже стала естественным, чтобы не сказать «привычным» атрибутом близости к власти или провластным структурам.

Казалось бы, ну зачем Одри Азулай – весьма состоятельной еврейке марокканского происхождения, дочери Андре Азулая, бывшего советника короля Марокко Мохаммеда VI, ставить под угрозу из-за нескольких десятков тысяч евро репутацию видного общественно-политического деятеля Франции? Разве не проще потратить на семейный отдых деньги своей семьи, тем более что их немало?

Журналисты призвали Азулай извиниться за коррупцию и уйти в отставку

Но тогда правомерно спросить, а почему босс Азулай, генсек ООН Антонио Гутерриш, организовывал свои многочисленные перелеты на родину, в Лиссабон, только на бюджетные средства? Или почему Биньямин Нетаньяху, на личном счету которого более 30 миллионов долларов, всегда предпочитал курить только «халявные», подаренные сигары? И таким примерам – несть числа.

Увы, редкость сегодня – это не примеры крупной или «бытовой» коррумпированности высокопоставленных представителей властных структур, а их отсутствие.

Ни в коей мере не оправдывая постыдное ловкачество гендиректора ЮНЕСКО, можно предположить, что «венецианские каникулы» Одри Азулай запросто могли не попасть в поле зрения дотошливой «желтой» прессы, если бы не досадная (для Азулай, естественно, а не для общественности, которой положено знать все) случайность.

Как известно, для СМИ сегодня главное поле сенсаций – это охота за всем, что принадлежит «подсанкционным» российским олигархам. Так вот, судоходная компания, у которой представитель ЮНЕСКО арендовал для своей начальницы «люксовую» яхту, как выяснилось, принадлежала одному из многочисленных российских нуворишей. Ухватив конец этой ниточки, журналисты Inner City Press начали её разматывать и вышли на Одри Азулай.

И вот тут уже бытовое ловкачество гендиректора ЮНЕСКО обрело политическую окраску. Не случайно журналисты призывают не только расследовать, но и расценивать этот факт как нарушение санкционного режима, ставящее под угрозу финансовую надежность и репутацию ООН и ЮНЕСКО, которая давно уже не блещет чистотой.

После разоблачения в отставку подали несколько высокопоставленных сотрудников ООН. В частности, ушли в отставку глава палестинского агентства ООН по делам беженцев Пьер Кренбюль, обвиненный в кумовстве и злоупотреблении властью, а также глава Агентства ООН по вопросам биоразнообразия Кристиана Паска Палмер, которая дискриминировала африканских сотрудников по расовому признаку.

Журналисты Inner City Press прозрачно призывают Одри Азулай последовать примеру своих оскандалившихся коллег и уйти в отставку, дабы не подвергать риску и без того подмоченную репутацию ЮНЕСКО.