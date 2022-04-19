Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18:03

Издание Inner City Press пишет со ссылкой на собственные источники, что Одри Азулай, бывший министр культуры Франции и действующий генеральный директор ЮНЕСКО, оказалась в центре громкого коррупционного скандала, организовав на бюджетные средства своей семье круиз на роскошной яхте. Издание отмечает, что ряд сотрудников ЮНЕСКО возмущены тем, что Азулай, а также глава ее кабинета Николас Кассианидес, тратят деньги всемирной организации на сугубо личные цели, дискредитируя тем самым имидж ЮНЕСКО.

Согласно информации Inner City Press, Одри Азулай под предлогом участия в мероприятиях в Венеции поручила своим сотрудникам организовать для себя, своего мужа и двоих детей круиз на частной яхте, велев при этом списать расходы на «профессиональную деятельность». Из бюджета ЮНЕСКО были выделены средства для аренды на пять дней яхты и оплату проживания семейства Азулай в одном из пятизвездочных отелей Венеции. При этом, дабы не привлекать лишнее внимание, Кассианидес поручил выделить деньги не из средств канцелярии Генерального директора, а из бюджета сектора культуры. Но, к несчастью для Азулай, этот бюджетный «ход конем» не смог скрыть тривиальную махинацию с коррупционной тратой бюджетных средств и использованием служебного статуса в сугубо личных целях. В данном случае выражение «тривиальная махинация» более чем приемлемо, поскольку даже в цивилизованном и законопослушном западном мире коррупция давно уже стала естественным, чтобы не сказать «привычным» атрибутом близости к власти или провластным структурам. Казалось бы, ну зачем Одри Азулай – весьма состоятельной еврейке марокканского происхождения, дочери Андре Азулая, бывшего советника короля Марокко Мохаммеда VI, ставить под угрозу из-за нескольких десятков тысяч евро репутацию видного общественно-политического деятеля Франции? Разве не проще потратить на семейный отдых деньги своей семьи, тем более что их немало?