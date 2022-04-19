Коррупционный скандал: прогулка Азулай на российской яхте за счет ЮНЕСКО главное на этот час
Издание Inner City Press пишет со ссылкой на собственные источники, что Одри Азулай, бывший министр культуры Франции и действующий генеральный директор ЮНЕСКО, оказалась в центре громкого коррупционного скандала, организовав на бюджетные средства своей семье круиз на роскошной яхте.
Издание отмечает, что ряд сотрудников ЮНЕСКО возмущены тем, что Азулай, а также глава ее кабинета Николас Кассианидес, тратят деньги всемирной организации на сугубо личные цели, дискредитируя тем самым имидж ЮНЕСКО.
Согласно информации Inner City Press, Одри Азулай под предлогом участия в мероприятиях в Венеции поручила своим сотрудникам организовать для себя, своего мужа и двоих детей круиз на частной яхте, велев при этом списать расходы на «профессиональную деятельность».
Из бюджета ЮНЕСКО были выделены средства для аренды на пять дней яхты и оплату проживания семейства Азулай в одном из пятизвездочных отелей Венеции. При этом, дабы не привлекать лишнее внимание, Кассианидес поручил выделить деньги не из средств канцелярии Генерального директора, а из бюджета сектора культуры.
Но, к несчастью для Азулай, этот бюджетный «ход конем» не смог скрыть тривиальную махинацию с коррупционной тратой бюджетных средств и использованием служебного статуса в сугубо личных целях.
В данном случае выражение «тривиальная махинация» более чем приемлемо, поскольку даже в цивилизованном и законопослушном западном мире коррупция давно уже стала естественным, чтобы не сказать «привычным» атрибутом близости к власти или провластным структурам.
Казалось бы, ну зачем Одри Азулай – весьма состоятельной еврейке марокканского происхождения, дочери Андре Азулая, бывшего советника короля Марокко Мохаммеда VI, ставить под угрозу из-за нескольких десятков тысяч евро репутацию видного общественно-политического деятеля Франции? Разве не проще потратить на семейный отдых деньги своей семьи, тем более что их немало?
Но тогда правомерно спросить, а почему босс Азулай, генсек ООН Антонио Гутерриш, организовывал свои многочисленные перелеты на родину, в Лиссабон, только на бюджетные средства? Или почему Биньямин Нетаньяху, на личном счету которого более 30 миллионов долларов, всегда предпочитал курить только «халявные», подаренные сигары? И таким примерам – несть числа.
Увы, редкость сегодня – это не примеры крупной или «бытовой» коррумпированности высокопоставленных представителей властных структур, а их отсутствие.
Ни в коей мере не оправдывая постыдное ловкачество гендиректора ЮНЕСКО, можно предположить, что «венецианские каникулы» Одри Азулай запросто могли не попасть в поле зрения дотошливой «желтой» прессы, если бы не досадная (для Азулай, естественно, а не для общественности, которой положено знать все) случайность.
Как известно, для СМИ сегодня главное поле сенсаций – это охота за всем, что принадлежит «подсанкционным» российским олигархам. Так вот, судоходная компания, у которой представитель ЮНЕСКО арендовал для своей начальницы «люксовую» яхту, как выяснилось, принадлежала одному из многочисленных российских нуворишей. Ухватив конец этой ниточки, журналисты Inner City Press начали её разматывать и вышли на Одри Азулай.
И вот тут уже бытовое ловкачество гендиректора ЮНЕСКО обрело политическую окраску. Не случайно журналисты призывают не только расследовать, но и расценивать этот факт как нарушение санкционного режима, ставящее под угрозу финансовую надежность и репутацию ООН и ЮНЕСКО, которая давно уже не блещет чистотой.
После разоблачения в отставку подали несколько высокопоставленных сотрудников ООН. В частности, ушли в отставку глава палестинского агентства ООН по делам беженцев Пьер Кренбюль, обвиненный в кумовстве и злоупотреблении властью, а также глава Агентства ООН по вопросам биоразнообразия Кристиана Паска Палмер, которая дискриминировала африканских сотрудников по расовому признаку.
Журналисты Inner City Press прозрачно призывают Одри Азулай последовать примеру своих оскандалившихся коллег и уйти в отставку, дабы не подвергать риску и без того подмоченную репутацию ЮНЕСКО.