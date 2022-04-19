Клаар обсудил с Мустафаевым и Григоряном разблокирование коммуникаций в регионе

Специальный представитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что обсудил с заместителями премьер-министров Азербайджана и Армении – Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном – открытие коммуникаций в регионе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Провел отличную встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, а также с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном об открытии коммуникаций на Южном Кавказе. Приятно видеть сильную приверженность к решению проблемы с обеих сторон», - написал Клаар.