Зеленский ответил Шойгу: ситуация не изменилась

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского министра обороны о взятии Мариуполя, передает «Украинская правда».

По словам президента, ему не известно, что рассказывает российский чиновник, но на «Азовстали» заблокированы украинские бойцы, которые все еще держат там оборону.

«Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны Российской Федерации. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы с вами это прекрасно знаем. Есть часть нашего города, где находятся наши оставшиеся военные пока. Они там остаются... Ситуация сложная. Ситуация плохая. Со вчерашнего дня она практически не изменилась. Заблокированы несколько тысяч военных, а также гражданских рядом с ними. Это в основном женщины и дети, а также около 120 тысяч, по нашим расчетам, заблокированные в целом в Мариуполе мирных жителей», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинская сторона постоянно работает над организацией гуманитарных коридоров, однако россияне начали блокировать этот процесс.