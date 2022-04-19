«Российские военные бомбят и обстреливают «Азовсталь» в Мариуполе». Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он отметил, что обстрелы территории промышленной зоны «Азовсталь» продолжаются и сейчас.

«В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, которые находятся на значительном расстоянии от территории «Азовстали», - сообщил он.

Напомним, что сегодня в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу в Кремле президент России Владимир Путин запретил штурм «Азовстали».