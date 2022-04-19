Министр Амруллаев принял участие в открытии центра STEAM в Товузе
В четверг, 21 апреля, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил Товузский район.
В ходе визита состоялась церемония открытия Центра STEAM в полной средней школе имени Я.Садыгова села Бозалганлы Товузского района.
Сначала делегация посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложила к нему цветы.
Принявший участие в церемонии открытия министр образования Эмин Амруллаев ознакомился с условиями, созданными в Центре.
Было отмечено, что в Центре STEAM есть площадки для работы учащихся в сферах робототехники, искусства, науки, «STEAM Kids», CNC и 3D печати, VR, инжиниринга, и беспилотных летательных аппаратов (дронов).
Центр рассчитан на использование всеми возрастными группами и полностью оснащен необходимыми инновационными технологиями в соответствии с содержанием STEAM.
Условиями, созданными в Центре, смогут пользоваться не только школьники и учителя из вышеуказанной школы, но и из школ соседних регионов.
Ожидается, что в течение года около 3000-3500 школьников и студентов примут участие в тренингах по различным модулям в Центре.
Было добавлено, что в настоящее время проект STEAM реализуется в 3-х школах Товузского района. Проект охватывает в общей сложности 240 школьников района.
Следует отметить, что проект STEAM, который в настоящее время охватывает более 100000 учеников по всей стране, в следующем учебном году планируется расширить.
Основная цель проекта STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math), запущенного министерством образования в 2019 году - сформировать у учащихся навыки XXI века, такие как критическое, творческое мышление, сотрудничество и многие другие, создавать возможности для обучения в процессе творчества, преподавать предметы не по отдельности, а объединить их в единую модель обучения, расширить возможности использования современного оборудования ИКТ за счет применения различных языков программирования.