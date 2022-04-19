Министр Амруллаев принял участие в открытии центра STEAM в Товузе

Сначала делегация посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложила к нему цветы.

В ходе визита состоялась церемония открытия Центра STEAM в полной средней школе имени Я.Садыгова села Бозалганлы Товузского района.

Принявший участие в церемонии открытия министр образования Эмин Амруллаев ознакомился с условиями, созданными в Центре.

Было отмечено, что в Центре STEAM есть площадки для работы учащихся в сферах робототехники, искусства, науки, «STEAM Kids», CNC и 3D печати, VR, инжиниринга, и беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Центр рассчитан на использование всеми возрастными группами и полностью оснащен необходимыми инновационными технологиями в соответствии с содержанием STEAM.

Условиями, созданными в Центре, смогут пользоваться не только школьники и учителя из вышеуказанной школы, но и из школ соседних регионов.