Сегодня АФФА организовала для представителей медиа пресс-тур в Шемаху, чтобы у журналистов была возможность ознакомиться с инфраструктурой нового местного стадиона.

Арена, на которой с недавних пор играет футбольный клуб «Шамахы», построена на месте городского стадиона. Вместимость – 2200 зрителей, однако есть возможность для расширения.

Газон - искусственный, но нового поколения, что позволило получить от УЕФА вторую категорию. Это означает, что в Шемахе можно проводить еврокубковые матчи начальных квалификационных стадий.

Стадион располагает двумя «скайбоксами» для VIP-гостей. Рядом есть небольшой спорткомплекс с фитнесс-залом, борцовским залом и мини-футбольным полем.

Далее мы отправились на одно из запасных полей, где под присмотром координатора футбольной школы «Шамахы» знаменитого в прошлом футболиста Вели Гасымова тренировались дети.