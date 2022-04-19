Вырастут ли в Азербайджане новые Вели Гасымовы? Мини-репортаж из футбольной Шемахи; фото
Сегодня АФФА организовала для представителей медиа пресс-тур в Шемаху, чтобы у журналистов была возможность ознакомиться с инфраструктурой нового местного стадиона.
Арена, на которой с недавних пор играет футбольный клуб «Шамахы», построена на месте городского стадиона. Вместимость – 2200 зрителей, однако есть возможность для расширения.
Газон - искусственный, но нового поколения, что позволило получить от УЕФА вторую категорию. Это означает, что в Шемахе можно проводить еврокубковые матчи начальных квалификационных стадий.
Стадион располагает двумя «скайбоксами» для VIP-гостей. Рядом есть небольшой спорткомплекс с фитнесс-залом, борцовским залом и мини-футбольным полем.
Далее мы отправились на одно из запасных полей, где под присмотром координатора футбольной школы «Шамахы» знаменитого в прошлом футболиста Вели Гасымова тренировались дети.
«У нас тренируются около 150 детей в возрасте от 6 до 13 лет, - рассказывает Гасымов, прославившийся своей игрой за московское «Динамо», а также выступавший за клубы Испании и Португалии, в том числе за «Бетис». – Я три месяца в Шемахе, живу тут. Работа идет, дети занимаются, постепенно прибавляют. Мы провели селекцию в местных школах, организовали турнир для школьников, чтобы отобрать лучших.
Удастся ли вырастить тут футболистов уровня Вели Гасымова? Уверен, что из Шемахи выйдут хорошие футболисты. У них отличные условия. У меня таких не было – я играл в их возрасте на асфальте».