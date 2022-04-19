Зеленский: Украина готовится деблокировать Мариуполь военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке деблокирования Мариуполя военным путем, передает РБК-Украина.

«Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что разблокировка Мариуполя, как и других городов, возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся», - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя требуется помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя – дипломатический. Глава украинского государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили», - подчеркнул Зеленский.