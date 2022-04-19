Арабские страны потребовали от Израиля отойти к границам 1967 года

Министры иностранных дел арабских стран на специальном заседании, которое прошло в Иордании, обсудили «израильскую эскалацию» на Храмовой горе, передают «Детали».

В форуме приняли участие министры иностранных дел Иордании, Египта, Туниса, Саудовской Аравии, Марокко, Катара, Алжира, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств.

На открытии заседания министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что его Амман прилагает все усилия для нормализации ситуации в Иерусалиме и вокруг комплекса мечети Аль-Акса и отметил, что «отсутствие политических перспектив создает ситуацию с очень большими рисками».

По завершении обсуждения участники форума заявили, что посещение немусльманами Храмовой горы должно согласовываться и осуществляться только с разрешения ВАКФа. Министры арабских стран настаивают на закрытии моста Муграби (деревянный пешеходный мост, по которому немусульмане могут попасть на Храмовую гору). Кроме того, они потребовали от Израиля отступить к границам 1967 года и заявили о необходимости создания палестинского государства.