Байден принял премьер-министра Украины в Вашингтоне

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, передает «Европейская правда».

«У нас была хорошая дискуссия. Он благодарил американский народ за поддержку, понимает ее значение, и мы говорили о том, чтобы удержать всех вместе с точки зрения Европы, Европейского Союза и других, чтобы остановить Россию», - заявил Байден по итогам встречи.

Сообщается, что Шмигаль должен встретиться в Вашингтоне с членами кабинета Байдена, в том числе с министром финансов Джанет Йеллен.