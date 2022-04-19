Кадыров объяснил решение Путина об отмене штурма «Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал приказ президента России Владимира Путина об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе.

По его словам, такой приказ был дан, поскольку главная цель уже достигнута, украинские военные заблокированы в промышленных зонах предприятия.

«Их единственный выход – сдаться в плен», - цитирует его Gazeta.ru.

Ранее сегодня Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его, объяснив это решение опасениями за жизни российских военных. Еще он поручил заблокировать промышленную зону предприятия так, «чтобы муха не пролетела».