Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи

«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.

По его словам, с учетом нынешнего пакета, США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.