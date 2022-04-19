Чубайс покинул совет директоров двух российских компаний

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» в июне 2020 года, АО «Электрозавод» – в марте 2021 года.

В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента и уехал из России.