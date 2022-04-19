Командир черноморского флота РФ адмирал Игорь Осипов был смещен с должности и арестован после инцидента с ракетным крейсером «Москва», передает «Корреспондент» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в командовании флота начали искать виновного в потоплении крейсера, а также ведется расследование в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего флота вице-адмирала Сергея Пинчука.

Издание добавляет, что временно черноморским флотом будет руководить вице-адмирал Аркадий Романов.